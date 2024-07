Fallout London est une mod ambitieuse pour Fallout 4 qui offre aux joueurs une nouvelle expérience en les transportant dans un Londres post-apocalyptique. Cette mod, créé par l’équipe FOLON, promet une aventure immersive et riche en contenu, fidèle à l’esprit de la série Fallout.

Qu’est-ce que Fallout London ?

Fallout London est conçu pour être une extension de la taille d’un DLC, entièrement réalisée par des fans. Cette mod modifie complètement le jeu de base pour offrir une nouvelle carte, de nouvelles quêtes, et des éléments de gameplay uniques adaptés au cadre londonien. Il se distingue par son ambition et son attention aux détails, visant à offrir une expérience comparable aux expansions officielles de Bethesda.

Le projet est né de la passion des fans pour l’univers de Fallout et de leur désir de voir comment cet univers pourrait s’étendre à des lieux en dehors des États-Unis. En se concentrant sur Londres, l’équipe FOLON a pu explorer de nouvelles histoires et de nouvelles factions, tout en conservant l’essence post-apocalyptique et dystopique qui caractérise la série.

Fallout London se distingue également par son cadre unique et ses éléments distinctement britanniques. Les joueurs pourront découvrir une version dévastée de la capitale britannique, peuplée de nouvelles créatures, de personnages et de factions inspirés par l’histoire et la culture locales.

L’histoire de Fallout London

L’histoire de Fallout London a commencé en 2021, lorsque l’équipe FOLON a annoncé son projet ambitieux. Rapidement, il a attiré l’attention de la communauté de joueurs grâce à des trailers et des présentations détaillant les vastes modifications apportées au jeu de base. Le développement a été marqué par plusieurs étapes importantes, notamment l’embauche du scénariste principal par Bethesda, un signe de reconnaissance de la qualité du travail effectué.

Le projet a connu plusieurs retards en raison de la complexité de sa réalisation et des défis rencontrés par l’équipe, notamment des conflits régionaux affectant certains membres de l’équipe. Cependant, grâce à une réorganisation efficace et à la résilience des développeurs, la mod est finalement disponible pour tous les joueurs de Fallout.

Le scénario de cette mod est centré sur une version alternative de Londres, ravagée par la guerre nucléaire. Les joueurs y découvriront des lieux emblématiques transformés par l’apocalypse et devront naviguer à travers un monde rempli de dangers, de quêtes et de mystères à résoudre.

Comment installer Fallout London ?

Pour installer Fallout London, les joueurs doivent d’abord posséder Fallout 4 et tous ses DLC. La version recommandée pour éviter les complications est l’édition Game of the Year, qui inclut tout le contenu nécessaire. Si vous avez déjà le jeu de base avec certains DLC, il vous suffira d’acheter les extensions manquantes.

Les utilisateurs de Steam devront rétrograder leur version de Fallout 4 GOTY pour la rendre compatible avec Fallout London. Cela peut se faire en utilisant l’outil de downgrade fourni par l’équipe FOLON. Ce dernier automatise l’utilisation de commandes spécifiques dans la console Steam pour télécharger les versions antérieures des fichiers du jeu.

L’installation de la version GOG est simplifiée puisque qu’il est possible de télécharger le jeu Fallout 4 GOTY et la mod Fallout London directement via GOG Galaxy. Il s’agit de la méthode la moins compliquée pour en profiter.

Fallout London : un apéritif vidéoludique

Fallout London a été très bien accueilli par la communauté de joueurs et les critiques, qui saluent son ambition et la qualité de sa réalisation. La mod est souvent comparé à une extension officielle en raison de son ampleur et de sa profondeur narrative. Les nouvelles quêtes et les environnements détaillés offrent une immersion renouvelée dans l’univers de Fallout.

Les critiques ont également noté la richesse des dialogues et des personnages, avec plus de 90 000 lignes de dialogue enregistrées, surpassant même certains jeux de la franchise officielle. Les nouveaux éléments de gameplay et les améliorations apportées à l’expérience de jeu de base ont été largement appréciés.

Cependant, certains utilisateurs ont souligné les défis techniques associés à l’installation de cette mod, notamment la nécessité de rétrograder la version du jeu sur Steam. Malgré ces obstacles, l’engouement général pour Fallout London montre que les efforts de l’équipe FOLON ont été largement récompensés.

Fallout London est une réalisation remarquable qui démontre la passion et le talent des fans de Fallout. Cette mod offre une nouvelle perspective sur l’univers post-apocalyptique, en explorant un Londres dévasté avec une profondeur narrative et un gameplay enrichi. Malgré quelques défis techniques, Fallout London promet d’être une aventure mémorable pour tous les amateurs de la série.