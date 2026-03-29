Les meilleurs robots humanoïdes domestiques et industriels

Les robots humanoïdes ne relèvent plus seulement de la science-fiction, ils sont aujourd’hui bien réels et déjà présentés par de nombreuses entreprises et laboratoires à travers le monde. Qu’ils soient conçus pour l’industrie, la logistique, l’assistance à la personne ou la recherche, ces machines incarnent une évolution majeure de la robotique moderne, avec des progrès impressionnants en mobilité, en manipulation et en intelligence artificielle. Des projets emblématiques comme ceux de Tesla, Boston Dynamics ou encore Honda côtoient des initiatives plus spécialisées venues du monde académique ou médical, illustrant la diversité des approches et des usages envisagés. Cette sélection permet de dresser un panorama des humanoïdes les plus marquants à ce jour, entre démonstrations technologiques, premières applications concrètes et visions d’un futur où humains et robots pourraient collaborer au quotidien.

Optimus (Tesla)

Le robot humanoïde Optimus, développé par Tesla, s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise visant à transposer son expertise en intelligence artificielle et en vision par ordinateur vers la robotique. Présenté pour la première fois en 2021, il a évolué en plusieurs prototypes capables de marcher, manipuler des objets et effectuer des tâches simples dans des environnements contrôlés.

Optimus est conçu pour automatiser des tâches répétitives ou pénibles, notamment dans les usines ou la logistique, comme déplacer des charges, trier ou assembler. Il s’appuie sur les technologies issues des véhicules autonomes de Tesla, avec des caméras et des systèmes d’analyse en temps réel pour comprendre son environnement. À terme, l’entreprise vise une production à grande échelle et envisage même des usages domestiques.

Atlas (Boston Dynamics)

Le robot humanoïde Atlas, développé par Boston Dynamics, est l’un des robots les plus avancés en matière de mobilité et de dynamique. Conçu initialement avec le soutien de la DARPA, il est surtout connu pour ses démonstrations impressionnantes où il court, saute, réalise des acrobaties et maintient son équilibre même dans des conditions complexes.

Atlas se distingue par sa capacité à se déplacer dans des environnements difficiles grâce à une combinaison de capteurs, de vision 3D et d’algorithmes de contrôle avancés. Il peut manipuler des objets, se relever après une chute et adapter ses mouvements en temps réel. Bien qu’il ne soit pas commercialisé à grande échelle, il sert de plateforme de recherche pour développer des robots capables d’intervenir dans des situations à risque, comme les secours ou les environnements industriels dangereux.

Digit (Agility Robotics)

Le robot humanoïde Digit, développé par Agility Robotics, est conçu principalement pour des applications logistiques et industrielles. Contrairement à certains robots axés sur la démonstration technologique, Digit est pensé dès le départ pour une intégration concrète dans les entrepôts, notamment pour déplacer des colis et assister les opérateurs humains.

Digit se distingue par sa locomotion bipède stable, qui lui permet d’évoluer dans des environnements conçus pour les humains, comme les escaliers ou les zones encombrées. Il est capable de saisir et transporter des charges, tout en maintenant son équilibre grâce à ses capteurs et à ses systèmes de contrôle avancés. Agility Robotics mise sur une adoption progressive en entreprise, avec des déploiements pilotes déjà en cours, dans l’objectif de répondre aux besoins croissants d’automatisation dans la logistique.

Figure 01 / 02 / 03 (Figure AI)

Les robots humanoïdes Figure 01, 02 et 03, développés par Figure AI, représentent une nouvelle génération de robots conçus pour le travail en environnement réel. L’entreprise américaine ambitionne de créer des humanoïdes polyvalents capables d’assister les humains dans des tâches variées, notamment dans la logistique, l’industrie et à terme le service.

Ces robots se distinguent par leur orientation vers l’intelligence artificielle avancée, avec une forte intégration de modèles de langage et de systèmes de perception pour comprendre et exécuter des instructions complexes. Les prototypes sont capables de manipuler des objets, se déplacer de manière autonome et interagir de façon plus naturelle avec les humains. Figure AI a également noué des partenariats industriels importants pour accélérer le développement et tester ses robots dans des conditions réelles, avec l’objectif de déployer une main-d’œuvre robotisée à grande échelle.

NEO (1X Technologies)

Le robot humanoïde NEO, développé par 1X Technologies, s’inscrit dans une approche orientée vers l’assistance humaine, notamment dans des environnements domestiques ou de service. Anciennement connue sous le nom de Halodi Robotics, l’entreprise met l’accent sur des robots capables d’interagir de manière fluide et sécurisée avec les personnes.

NEO est conçu pour effectuer des tâches simples du quotidien comme ranger, nettoyer ou apporter des objets. Il se distingue par son design léger et sa mobilité adaptée aux espaces humains, ainsi que par ses systèmes de perception et de contrôle permettant une interaction naturelle. L’entreprise travaille également sur l’intégration de l’intelligence artificielle pour améliorer la compréhension des commandes et l’autonomie du robot, avec l’objectif de proposer à terme un assistant humanoïde réellement utilisable au quotidien.

G1 / H1 (Unitree Robotics)

Les robots humanoïdes G1 et H1, développés par Unitree Robotics, illustrent la volonté de l’entreprise chinoise de rendre la robotique humanoïde plus accessible. Connue à l’origine pour ses robots quadrupèdes, Unitree applique ici son expertise en locomotion et en contrôle dynamique à des robots bipèdes performants.

Le modèle H1 se distingue par sa vitesse et sa stabilité, avec une capacité à marcher, courir et maintenir son équilibre dans des environnements variés, tandis que le G1 vise une version plus compacte et potentiellement plus abordable. Ces robots intègrent des capteurs avancés et des systèmes de contrôle permettant des mouvements fluides et précis, ainsi que la manipulation d’objets. Unitree mise sur une production à grande échelle et des coûts réduits pour favoriser l’adoption de ses humanoïdes dans des usages industriels, éducatifs et de recherche.

Ameca (Engineered Arts)

Le robot humanoïde Ameca, développé par Engineered Arts, est particulièrement reconnu pour ses capacités d’expression faciale réalistes. Conçu comme une plateforme d’interaction avancée, il est souvent utilisé pour des démonstrations publiques, des événements ou des recherches sur la communication homme-machine.

Ameca se distingue par un visage extrêmement articulé capable de reproduire des expressions humaines crédibles, ainsi que par des mouvements fluides du haut du corps. Il intègre des systèmes de reconnaissance vocale et peut converser avec des humains, ce qui en fait un outil intéressant pour explorer les interactions sociales avec les robots. Bien qu’il ne soit pas destiné à des tâches physiques lourdes, il représente une avancée notable dans la dimension émotionnelle et interactive de la robotique humanoïde.

Sophia (Hanson Robotics)

Le robot humanoïde Sophia, développé par Hanson Robotics, est l’un des robots les plus médiatisés au monde. Présenté en 2016, il a rapidement gagné en popularité grâce à ses apparitions dans les médias et à sa capacité à simuler des conversations humaines, allant même jusqu’à obtenir symboliquement une citoyenneté en Arabie saoudite.

Sophia est conçu pour interagir avec les humains à travers la parole, les expressions faciales et les gestes. Son visage, composé d’un matériau flexible, permet de reproduire différentes émotions, tandis que ses systèmes d’intelligence artificielle lui permettent de répondre à des questions et de tenir des échanges simples. Bien qu’il soit davantage une vitrine technologique qu’un robot destiné à des usages industriels, il joue un rôle important dans la démocratisation de la robotique humanoïde et dans la réflexion sur les interactions entre humains et machines.

Pepper (SoftBank Robotics)

Le robot humanoïde Pepper, développé par SoftBank Robotics, est conçu pour interagir avec les humains dans des environnements publics comme les magasins, les banques ou les lieux d’accueil. Lancé en 2014, il s’est rapidement imposé comme l’un des robots sociaux les plus reconnaissables.

Pepper est capable de reconnaître certaines émotions humaines à partir de la voix et des expressions faciales, et d’adapter son comportement en conséquence. Il peut tenir des conversations simples, fournir des informations ou guider des visiteurs. Doté d’une tablette intégrée, il sert aussi d’interface interactive pour des services numériques. Bien qu’il ne soit pas conçu pour des tâches physiques complexes, Pepper a été largement utilisé dans des contextes commerciaux et éducatifs pour explorer l’interaction homme-machine.

NAO (Aldebaran Robotics)

Le robot humanoïde NAO, développé par Aldebaran Robotics, est l’un des robots éducatifs les plus utilisés dans le monde. Lancé dans les années 2000, il a été conçu comme une plateforme accessible pour l’apprentissage de la robotique, de la programmation et de l’intelligence artificielle.

NAO est capable de marcher, parler, reconnaître des visages et interagir avec des utilisateurs grâce à ses nombreux capteurs et microphones. Il est largement utilisé dans les écoles, les universités et les laboratoires de recherche, mais aussi dans des contextes thérapeutiques, notamment auprès d’enfants. Sa polyvalence et son écosystème logiciel en font un outil pédagogique apprécié, permettant d’expérimenter facilement des interactions homme-machine et des comportements autonomes.

Apollo (Apptronik)

Le robot humanoïde Apollo, développé par Apptronik, est conçu pour répondre aux besoins industriels, notamment dans les secteurs de la logistique et de la production. L’entreprise, issue de travaux menés avec la NASA, vise à créer des robots capables de travailler aux côtés des humains dans des environnements réels.

Apollo est pensé pour manipuler des charges, déplacer des objets et effectuer des tâches répétitives tout en restant sûr pour les opérateurs humains. Il intègre des systèmes de perception avancés et une architecture modulaire facilitant sa maintenance et son évolution. Son design met l’accent sur la robustesse et la fiabilité, avec l’objectif de permettre un déploiement à grande échelle dans les entreprises confrontées à des pénuries de main-d’œuvre ou à des besoins accrus d’automatisation.

Phoenix (Sanctuary AI)

Le robot humanoïde Phoenix, développé par Sanctuary AI, s’inscrit dans une approche centrée sur la création de robots généralistes capables d’effectuer une grande variété de tâches humaines. L’entreprise canadienne vise à développer une intelligence artificielle incarnée, combinant capacités physiques et cognitives.

Phoenix est conçu pour manipuler des objets avec précision, se déplacer de manière autonome et exécuter des tâches dans des environnements réels comme des magasins ou des entrepôts. Il est piloté par une plateforme d’IA qui lui permet d’apprendre et de s’adapter à différentes situations. Sanctuary AI met particulièrement l’accent sur la dextérité et la polyvalence, avec l’objectif de créer des robots capables de remplacer ou assister des travailleurs humains dans de nombreux secteurs.

GR-1 (Fourier Intelligence)

Le robot humanoïde GR-1, développé par Fourier Intelligence, est conçu pour des applications de rééducation, d’assistance et de recherche. L’entreprise, spécialisée à l’origine dans les technologies médicales, applique ici son expertise à la robotique humanoïde avec une orientation vers le soin et l’accompagnement.

GR-1 est capable de marcher de manière autonome, maintenir son équilibre et manipuler des objets avec ses bras articulés. Il peut également interagir avec des humains grâce à des systèmes de perception et de reconnaissance vocale. Sa conception met l’accent sur la sécurité et l’adaptabilité, notamment pour évoluer dans des environnements médicaux ou éducatifs. Fourier Intelligence vise à faire de ce robot un outil utile pour assister les professionnels de santé et améliorer certaines formes de prise en charge.

Walker X (UBTECH Robotics)

Le robot humanoïde Walker X, développé par UBTECH Robotics, est conçu comme un assistant domestique polyvalent. Il s’inscrit dans la volonté de l’entreprise chinoise de créer des robots capables d’évoluer dans des environnements du quotidien et d’interagir naturellement avec les utilisateurs.

Walker X est capable de se déplacer de manière autonome, éviter les obstacles, manipuler des objets et réaliser des tâches simples comme apporter des objets ou ouvrir des portes. Il intègre également des fonctionnalités de reconnaissance faciale et vocale, lui permettant d’identifier les personnes et de répondre à des commandes. Son design et ses capacités sont pensés pour une utilisation à domicile, avec une attention particulière portée à l’équilibre, la sécurité et l’interaction homme-machine, même si son usage reste encore expérimental.

Erica (Osaka University / ATR)

Le robot humanoïde Erica, développé par Osaka University en collaboration avec ATR, est conçu comme un androïde ultra réaliste dédié à la recherche sur l’interaction humaine. Contrairement à d’autres robots orientés vers la mobilité, Erica se concentre principalement sur la communication et la présence sociale.

Erica se distingue par son apparence très proche d’un humain et sa capacité à tenir des conversations relativement naturelles grâce à des systèmes avancés de synthèse vocale et de traitement du langage. Elle peut analyser les intentions de ses interlocuteurs et adapter ses réponses en conséquence. Utilisée dans des projets de recherche, des démonstrations et même des expérimentations médiatiques, elle sert à explorer les relations entre humains et machines, notamment dans des contextes comme l’accueil, les médias ou l’assistance virtuelle.

HRP-5P (AIST)

Le robot humanoïde HRP-5P, développé par AIST, est conçu pour des applications industrielles, notamment dans le secteur de la construction. Il s’inscrit dans une série de robots humanoïdes japonais destinés à automatiser des tâches complexes réalisées habituellement par des humains.

HRP-5P est capable d’effectuer des travaux physiques comme manipuler des plaques de matériaux, utiliser des outils et réaliser des opérations d’assemblage. Il peut également planifier ses actions et s’adapter à son environnement grâce à des capteurs et des systèmes de contrôle avancés. Ce robot est avant tout une plateforme de recherche visant à démontrer la faisabilité de robots humanoïdes capables d’intervenir sur des chantiers ou dans des environnements industriels exigeants.

REEM-C (PAL Robotics)

Le robot humanoïde REEM-C, développé par PAL Robotics, est une plateforme de recherche avancée destinée à l’étude de la locomotion et de l’interaction homme-machine. Issu d’une lignée de robots humanoïdes européens, il a été conçu pour offrir un équilibre entre mobilité, manipulation et capacités de perception.

REEM-C est capable de marcher de manière autonome, saisir et manipuler des objets, ainsi que naviguer dans des environnements structurés. Il intègre de nombreux capteurs, dont des caméras et des systèmes de vision 3D, lui permettant de comprendre son environnement et d’interagir avec lui. Utilisé principalement dans des laboratoires et projets de recherche, il sert de base pour développer des applications liées à la robotique de service, à l’assistance et à l’automatisation de certaines tâches humaines.

TALOS (PAL Robotics)

Le robot humanoïde TALOS, développé par PAL Robotics, est une plateforme avancée conçue pour la recherche et les applications industrielles. Contrairement à REEM-C, TALOS met davantage l’accent sur la robustesse et la capacité à interagir physiquement avec son environnement, notamment dans des contextes exigeants.

TALOS est capable de marcher, manipuler des objets lourds et utiliser des outils grâce à ses bras puissants et à ses mains articulées. Il intègre des capteurs de force et de couple lui permettant d’effectuer des tâches précises tout en restant sûr pour les humains. Utilisé dans des projets européens de recherche, il vise à développer des robots capables d’intervenir dans des environnements industriels, de maintenance ou d’inspection, où la collaboration homme-robot est essentielle.

Surena IV (University of Tehran)

Le robot humanoïde Surena IV, développé par University of Tehran, est l’un des projets majeurs de robotique humanoïde en Iran. Il s’inscrit dans une série d’itérations visant à améliorer progressivement la mobilité, la précision et les capacités d’interaction des robots développés par l’université.

Surena IV est capable de marcher de manière stable, reconnaître des visages et interagir vocalement avec des utilisateurs. Il peut également manipuler des objets et effectuer des gestes grâce à ses bras articulés. Doté de capteurs avancés et de systèmes de vision, il est conçu comme une plateforme de recherche permettant d’explorer des applications en robotique sociale, industrielle et éducative. Ce projet illustre les efforts académiques pour développer des humanoïdes autonomes capables d’évoluer dans des environnements humains.

ASIMO (Honda)

Le robot humanoïde ASIMO, développé par Honda, est l’un des robots les plus emblématiques de l’histoire de la robotique. Présenté pour la première fois en 2000, il a marqué un tournant en démontrant qu’un robot bipède pouvait se déplacer de manière fluide et autonome dans un environnement humain.

ASIMO est capable de marcher, courir, monter des escaliers et interagir avec des personnes grâce à la reconnaissance vocale et faciale. Il peut également effectuer des gestes, transporter des objets légers et répondre à des commandes simples. Bien qu’il ait été officiellement retiré en 2018, il a joué un rôle clé dans la recherche sur la locomotion humanoïde et l’interaction homme-machine, influençant de nombreux projets modernes dans le domaine de la robotique.

En parcourant ces différents robots humanoïdes, on constate que le secteur avance à la fois sur plusieurs fronts, entre performances physiques, intelligence embarquée et capacité d’interaction avec les humains. Si certains projets restent encore expérimentaux ou limités à des démonstrations, d’autres commencent déjà à trouver leur place dans des environnements réels, notamment dans l’industrie ou les services. L’enjeu des prochaines années sera de transformer ces prototypes en solutions fiables, accessibles et réellement utiles au quotidien. Entre promesses d’automatisation, assistance et collaboration homme-machine, les robots humanoïdes s’installent progressivement comme une composante crédible des technologies de demain.