Supprimer l’arrière-plan d’une image gratuitement avec Photos sur Windows 11

Windows 11 a introduit de nouvelles fonctionnalités qui sont un peu passées sous les radars. Parmi elles, la possibilité de supprimer l’arrière-plan des photos directement dans l’application Photos, en s’appuyant sur l’intelligence artificielle. Cette option intégrée évite de passer par des logiciels complexes ou des services en ligne, ce qui simplifie énormément le traitement des images au quotidien. Elle s’adresse autant aux débutants qu’aux utilisateurs plus avancés qui veulent un résultat rapide sans installation supplémentaire.

Accéder à l’outil de suppression d’arrière-plan

Pour utiliser cette fonctionnalité, la méthode la plus rapide consiste à faire un clic droit sur votre image depuis l’explorateur de fichiers. Dans le menu contextuel, sélectionnez Photos puis Modifier avec Photos, ce qui ouvre directement l’image dans l’éditeur intégré. Une autre approche consiste à lancer l’application Photos, parcourir votre bibliothèque et cliquer sur le bouton Modifier une fois l’image ouverte. Dans les deux cas, l’accès est immédiat et ne demande aucune configuration particulière, ce qui rend l’outil très accessible même si vous ne l’avez jamais utilisé auparavant.

Une interface claire avec des outils essentiels

L’interface de l’application Photos reste volontairement simple et intuitive. Elle propose plusieurs outils comme le recadrage, les ajustements de lumière et des filtres pour améliorer la colorimétrie. Celui qui nous intéresse ici est l’onglet Arrière-plan, spécialement conçu pour modifier le fond d’une image. En un clic, il est possible de supprimer l’arrière-plan pour le rendre transparent, ce qui est idéal pour créer des visuels propres. L’outil permet aussi de le flouter afin de mettre en valeur le sujet, ou encore de le remplacer par une couleur unie pour un rendu plus graphique et homogène.

Ajuster le résultat avec précision

Même si l’intelligence artificielle fait un travail impressionnant, il arrive que certaines zones soient mal interprétées, surtout lorsque le sujet se confond avec le décor. Pour corriger cela, l’application propose un pinceau de sélection qui permet d’ajouter ou de retirer manuellement des zones. Cet outil offre un contrôle supplémentaire sans compliquer l’expérience, ce qui permet d’obtenir un résultat plus précis. En quelques gestes, il devient possible d’affiner les contours et d’améliorer la qualité du détourage sans passer par un logiciel professionnel.

Un outil gratuit pour enlever le fond d’une photo

Cette fonctionnalité intégrée à Windows 11 constitue une solution simple, rapide et entièrement gratuite pour supprimer l’arrière-plan d’une image. Elle évite d’utiliser des outils tiers souvent plus lourds ou limités dans leur version gratuite, tout en offrant des résultats très corrects pour un usage courant. Malgré son efficacité, elle reste encore peu connue du grand public, ce qui en fait une option particulièrement intéressante à découvrir et à adopter au quotidien.