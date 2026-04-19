WordPress : changer le taux de compression des images et optimiser le temps de chargement

WordPress intègre un système qui génère automatiquement différentes tailles d’images dès qu’un fichier est ajouté dans la médiathèque. Cette fonctionnalité permet d’adapter les visuels à chaque usage, que ce soit pour un article, une miniature ou un affichage mobile. Pour optimiser le chargement des pages, il est possible d’appliquer un taux de compression plus élevé sur ces images afin de réduire leur poids sans trop dégrader leur rendu visuel.

Une compression par défaut pensée pour la qualité

Par défaut, WordPress applique un taux de compression d’environ 10 %, ce qui correspond à une qualité assez élevée. Ce choix permet de conserver des images nettes et agréables à l’œil, mais l’inconvénient est que les fichiers restent relativement lourds. Cela peut ralentir le temps de chargement des pages, surtout si le site contient beaucoup de visuels. Le CMS prend en charge plusieurs formats, notamment le JPEG et surtout le WebP, qui sont aujourd’hui essentiels pour proposer un site rapide et bien optimisé.

Comment WordPress traite les images ?

Lorsque qu’une image est téléversée dans l’interface de WordPress, le CMS ne se contente pas de stocker le fichier original. Il va automatiquement créer plusieurs versions de cette image, adaptées à différents contextes d’affichage. Par défaut, trois tailles principales sont générées, celles que vous pouvez configurer dans les réglages des médias.

En pratique, ce fonctionnement va souvent plus loin. Le thème utilisé peut demander des dimensions spécifiques pour s’adapter à sa mise en page, notamment pour les miniatures ou certains blocs visuels. Cela signifie que plusieurs variantes d’une même image sont créées. Ce sont précisément ces images générées par WordPress qui seront affectées par les règles de compression que nous allons mettre en place.

Comment compresser les images efficacement ?

Pour contrôler la compression, vous pouvez ajouter un filtre directement dans le fichier functions.php du thème. Cela permet de définir un taux différent selon le format utilisé, ce qui est particulièrement utile pour gérer à la fois le JPEG et le WebP.

add_filter('wp_editor_set_quality', function($quality, $mime_type) { switch ($mime_type) { case 'image/jpeg': return 50; case 'image/webp': return 50; default: return $quality; } }, 10, 2);

Dans la majorité des cas, un réglage compris entre 50 % et 75 % permet d’obtenir un bon équilibre entre qualité visuelle et poids des fichiers. Descendre trop bas risque de produire des artefacts visibles, tandis qu’un taux trop élevé limite l’impact sur les performances. Si vous ne souhaitez pas modifier le code, il existe des solutions plus simples comme le plugin Image Quality qui ajoute une option directement dans les réglages des médias pour ajuster la compression sans manipulation technique.

Régénérer les miniatures pour appliquer la compression

Mettre en place une nouvelle compression ne va affecter que les images ajoutées après la modification. Les fichiers déjà présents sur le site ne seront pas modifiés automatiquement. Pour appliquer ces nouveaux réglages à l’ensemble de la médiathèque, il est nécessaire de régénérer les miniatures.

Vous pouvez utiliser le plugin Force Regenerate Thumbnails pour effectuer cette opération. Il va supprimer toutes les images générées existantes puis les recréer en appliquant la nouvelle compression. Cette opération peut être longue et consommer des ressources serveur, surtout sur un site volumineux, mais elle permet aussi de nettoyer les anciens formats inutiles, notamment si vous changé de thème plusieurs fois.

Mon approche pour un bon compromis

Pour ma part, j’ai choisi de régler le taux de compression des images à 50 % tout en utilisant le format WebP. Ce choix me permet de réduire significativement le poids des fichiers tout en conservant un rendu visuel correct. Les images originales, quant à elles, sont préparées en amont avec un taux de compression autour de 75 % et une résolution adaptée, généralement en 720p.

Cette approche me permet de garder un certain contrôle sur la qualité finale. Les images utilisées dans les articles bénéficient d’une compression modérée d’environ 25 %, ce qui garantit un affichage propre pour le lecteur. En revanche, les miniatures plus petites sont compressées davantage, autour de 50 %, car leur taille réduit naturellement la visibilité des défauts. Ce n’est pas une méthode universelle, mais elle fonctionne bien dans une logique d’optimisation équilibrée.

Optimisez vos images avec WordPress !

La compression des images dans WordPress repose sur un système simple, mais puissant qui permet d’optimiser les performances sans sacrifier totalement la qualité visuelle. En ajustant correctement le taux de compression et en comprenant comment le CMS génère ses images, vous pouvez améliorer significativement le temps de chargement d’un site. L’essentiel est de trouver le bon équilibre entre légèreté et rendu, en fonction du contenu et des attentes de tes visiteurs.