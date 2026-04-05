Lara Croft et sa moto : une figurine en édition limitée chez Dark Horse

La nouvelle figurine dédiée à Lara Croft proposée par Dark Horse s’inscrit clairement dans une logique de pièce de collection haut de gamme, pensée pour séduire les fans de la licence Tomb Raider. Inspirée de l’apparence classique de l’héroïne, cette statue met en scène Lara dans une posture confiante, appuyée contre sa moto, arme en main, prête à repartir à l’aventure. L’ensemble évoque immédiatement les premières heures de la saga et joue sur une forte dimension nostalgique, tout en proposant une composition dynamique qui attire naturellement l’œil. La présence de la moto n’est pas un simple détail, car elle participe pleinement à la narration visuelle de la pièce et renforce son impact global.

Des dimensions généreuses et une fabrication en polyresin

Cette figurine Lara Croft se distingue par des dimensions qui lui permettent de s’imposer facilement dans une vitrine, avec environ 8,9 pouces de hauteur pour plus de 10 pouces de largeur. Le socle, inspiré des chemins du Croft Manor, ajoute une touche supplémentaire de cohérence et d’immersion pour les amateurs de la licence.

Le choix du polyresin comme matériau principal confirme le positionnement premium du produit, puisqu’il permet d’obtenir un niveau de détail très fin, notamment sur les textures de la moto et les éléments de la tenue de Lara. Le travail de sculpture et de peinture se ressent immédiatement, avec une finition soignée et une application métallique bleutée sur la moto qui apporte de la profondeur et capte la lumière de manière intéressante.

Une édition limitée à 500 exemplaires

Proposée en édition limitée à seulement 500 exemplaires, cette figurine Lara Croft s’adresse clairement à un public de collectionneurs à la recherche de pièces rares. Ce type de limitation renforce l’attractivité du produit, car il crée une forme d’exclusivité et incite à se positionner rapidement avant rupture de stock.

Affichée autour de 220 euros, elle se situe dans une gamme de prix cohérente pour une statue en polyresin de cette qualité, surtout lorsqu’elle est issue d’une licence aussi emblématique. Le tarif prend en compte le niveau de détail, la collaboration avec des studios spécialisés et le caractère limité de la production, ce qui en fait un objet à la fois passionnel et potentiellement valorisable sur le long terme.

Vers une disponibilité fin 2026

Cette figurine Lara Croft avec sa moto est actuellement proposée en précommande, ce qui implique un délai avant réception mais permet aux collectionneurs de sécuriser leur exemplaire sur une édition particulièrement limitée. La fenêtre de livraison est annoncée entre octobre et décembre 2026, une période classique pour ce type de produit premium nécessitant un temps de fabrication et de finition important. Ce positionnement en précommande s’inscrit dans les habitudes du marché des statues de collection, où l’anticipation joue un rôle clé pour ne pas passer à côté des pièces les plus recherchées.