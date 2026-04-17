La Neo Geo AES fait partie de ces consoles mythiques qui ont marqué l’histoire du jeu vidéo par leur ambition et leur positionnement unique. Pensée dès son origine comme une véritable borne d’arcade à domicile, elle revient aujourd’hui dans une version modernisée baptisée Neo Geo AES+, annoncée par Plaion. Cette nouvelle machine conserve l’essence même du modèle original tout en intégrant des améliorations techniques adaptées aux usages actuels. Fidèle à son héritage, elle reste compatible avec les cartouches originales, un point essentiel pour les collectionneurs et les passionnés qui souhaitent retrouver leurs jeux dans des conditions authentiques.

Une console née pour apporter l’arcade à la maison

Lancée le 26 avril 1990 par SNK, la Neo Geo AES a immédiatement marqué les esprits par son concept audacieux. À une époque où les consoles de salon proposaient des versions souvent dégradées des jeux d’arcade, la Neo Geo faisait exactement l’inverse. Elle utilisait le même matériel que le système d’arcade Neo Geo MVS, permettant ainsi de profiter à domicile d’une expérience identique à celle des salles de jeux.

Cependant, cette ambition avait un prix. La console était vendue à un tarif très élevé et les jeux coûtaient eux aussi une somme importante, ce qui la réservait à un public de niche. Malgré cela, elle s’est forgé une réputation exceptionnelle grâce à la qualité de ses titres et à ses performances techniques. Sa ludothèque, composée notamment de jeux de combat emblématiques, a contribué à faire de la Neo Geo une référence incontournable pour les amateurs d’arcade.

Une puissance hors normes pour son époque

Au début des années 90, la Neo Geo AES était tout simplement l’une des consoles les plus puissantes du marché. Son architecture permettait d’afficher des graphismes 2D extrêmement détaillés, avec un nombre impressionnant de sprites et de couleurs simultanées. Là où ses concurrentes montraient leurs limites, la Neo Geo offrait une fluidité et une richesse visuelle rarement atteintes à l’époque.

Cette puissance brute s’accompagnait d’une longévité exceptionnelle. Alors que de nombreuses consoles disparaissaient rapidement, la Neo Geo a continué à recevoir des jeux pendant plus d’une décennie. Elle est ainsi devenue un objet culte, souvent surnommé la « Rolls Royce des consoles », symbole de prestige et de performance. Encore aujourd’hui, elle reste une référence pour les amateurs de retrogaming.

Neo Geo AES+ : une reproduction fidèle sans compromis

Avec la Neo Geo AES+, Plaion ne propose pas une simple console rétro basée sur l’émulation. L’objectif est clairement affiché avec un slogan sans ambiguïté : pas d’émulation, pas de compromis. La machine repose sur des circuits intégrés spécifiques, appelés ASIC, qui permettent de reproduire le fonctionnement du matériel d’origine avec une grande fidélité. Le résultat vise à offrir une expérience identique à celle de la console originale, tant au niveau des sensations que du gameplay.

Cette approche technique distingue la Neo Geo AES+ de nombreuses consoles rétro modernes. Là où la plupart des machines actuelles utilisent des solutions logicielles pour imiter les anciens systèmes, Plaion fait le choix d’une reproduction matérielle. Cela permet de garantir une compatibilité optimale avec les cartouches, mais aussi de retrouver les timings et les comportements précis des jeux d’époque.

Une Neo Geo modernisée en Full HD

Si la Neo Geo AES+ reste fidèle à l’expérience originale, elle intègre néanmoins des améliorations adaptées aux usages actuels. La console dispose à la fois d’un port AV pour les écrans cathodiques et d’une sortie HDMI capable d’afficher une image en 1080p. Cette double compatibilité permet de satisfaire à la fois les puristes et les joueurs modernes.

Par ailleurs, plusieurs options sont accessibles via le BIOS ou des commutateurs physiques. Il est possible de changer la langue, d’ajuster les modes d’affichage ou encore d’overclocker le matériel. Ces fonctionnalités offrent une certaine flexibilité sans dénaturer l’expérience d’origine. La Neo Geo AES+ se positionne ainsi comme un pont entre deux époques, combinant authenticité et modernité.

Des jeux historiquement très chers enfin accessibles

L’un des principaux freins à l’adoption de la Neo Geo AES à l’époque était le prix de ses jeux. Vendues parfois à des tarifs très élevés, les cartouches originales sont aujourd’hui devenues des objets de collection dont la valeur peut atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros. Cette situation a longtemps limité l’accès à la ludothèque de la console.

Pour répondre à ce problème, Plaion prévoit de proposer des rééditions de jeux à un prix plus abordable, fixé à 79,99 € l’unité. Cette initiative vise à démocratiser l’accès aux titres emblématiques de la Neo Geo tout en conservant le format cartouche. Dès le lancement, plusieurs jeux seront disponibles :

Metal Slug

Neo Turf Masters

Fatal Fury: Mark of the Wolves

Twinkle Star Sprites

Pulstar

The King of Fighters 2002

Shock Troopers

Over Top

Magician Lord

Samurai Shodown V Special

Une édition anniversaire en blanc

En parallèle du modèle standard, Plaion propose une version spéciale baptisée Neo Geo AES+ Anniversary Edition. Cette édition célèbre les 35 ans de la console avec une finition blanche élégante, qui tranche avec le design noir emblématique de l’originale. Elle inclut également plusieurs éléments supplémentaires, comme une manette arcade sans fil, une carte mémoire modernisée et une cartouche du célèbre Metal Slug.

Cette édition se distingue aussi par son aspect premium, qui séduira particulièrement les collectionneurs. Elle s’inscrit dans une logique de célébration du patrimoine vidéoludique, en rendant hommage à une console qui a marqué toute une génération de joueurs.

Trois packs en précommande

Trois offres accompagnent le lancement de la Neo Geo AES+, chacune visant un public différent selon le niveau d’équipement et l’aspect collection recherché.

Standard : 199,99 €

Console + arcade stick filaire (réplique avec connecteur 15 broches)

Console + arcade stick filaire (réplique avec connecteur 15 broches) Anniversary Edition (blanche) : 299,99 €

Console + stick sans fil + cartouche Metal Slug exclusive + carte mémoire

Console + stick sans fil + cartouche Metal Slug exclusive + carte mémoire Ultimate Edition : 899,99 €

Console + tous les accessoires (stick filaire, stick sans fil, manette NeoGeo CD, carte mémoire) + 10 jeux + coffret premium numéroté

Neo Geo AES+ : le retour de la reine des consoles

Avec la Neo Geo AES+, Plaion propose bien plus qu’un simple produit rétro. Il s’agit d’une véritable tentative de recréer l’expérience originale de la Neo Geo AES tout en l’adaptant aux standards actuels. Entre fidélité matérielle, compatibilité avec les cartouches et rééditions de jeux, la console s’adresse autant aux nostalgiques qu’aux nouveaux joueurs curieux de découvrir cette légende. Si son positionnement reste fidèle à l’esprit haut de gamme de l’époque, elle pourrait bien permettre à un public plus large de redécouvrir ce que signifiait réellement l’arcade à la maison. Actuellement en précommande pour une sortie le 12 novembre 2026.