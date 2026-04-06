Pleymo : le groupe de néo-metal mythique du Team Nowhere de retour en 2026 ?

Pleymo fait partie de ces groupes qui ont profondément marqué une génération entière d’auditeurs en France. À la croisée du metal, du rap et de l’énergie brute du début des années 2000, ils ont su imposer une identité forte à une époque où la scène hexagonale cherchait encore ses repères dans ce style venu des États-Unis. Leur trajectoire, à la fois fulgurante et singulière, reflète parfaitement l’évolution du néo-metal en France, entre explosion créative, succès populaire et transformations artistiques. Aujourd’hui encore, leur nom évoque autant la nostalgie que l’influence durable qu’ils ont laissée sur toute une scène musicale.

1999 : le bon groupe au bon moment

Au début des années 2000, j’étais encore au lycée et je découvrais la scène metal avec une curiosité presque obsessionnelle. Mes premières claques venaient de groupes comme Sepultura puis surtout Korn qui a clairement changé quelque chose dans ma manière d’écouter la musique.

Le néo-metal représentait une nouvelle génération avec ses codes, ses textures sonores et cette fusion assumée entre riffs lourds, influences hip-hop et infrabasses omniprésentes. Ce n’était plus simplement du metal, c’était un nouveau langage musical, plus instinctif, plus direct, plus ancré dans son époque.

C’est dans ce contexte que Pleymo et le collectif Team Nowhere ont émergé. Le timing était parfait. La scène française avait besoin de figures capables de s’approprier ce mouvement sans simplement copier ce qui se faisait ailleurs.

Pleymo incarnait exactement cela avec une identité visuelle forte, un son immédiatement reconnaissable et une énergie qui collait parfaitement à l’époque. Le groupe arrivait au moment où le public était prêt, où les influences internationales avaient préparé le terrain et où une scène locale pouvait enfin exploser.

La claque Keçkispasse?

La première écoute de Keçkispasse? a été une véritable déflagration. Avec cet album sorti en 1999, Pleymo prouvait qu’il était non seulement possible de faire du néo-metal en France, mais aussi de le faire avec une identité propre et un vrai impact.

Le disque, porté par des titres comme Yallah ou Blöhm, mélangeait une énergie punk, des riffs abrasifs et un flow presque hip-hop qui donnait une dimension unique à l’ensemble. Le succès a été immédiat à l’échelle de la scène alternative, avec environ 10 000 exemplaires vendus en moins de deux ans, ce qui restait significatif pour un groupe émergent à l’époque.

Mais au-delà de l’album lui-même, c’est toute une dynamique collective qui s’est mise en place. Le collectif Team Nowhere ambitionnait de fédérer cette nouvelle vague avec une vision commune. Les concerts devenaient des événements à part entière, réunissant des groupes comme Enhancer, AqME, Wünjo ou encore Vegastar.

Cette émulation entre groupes, ces collaborations croisées et cette volonté de construire une scène solide donnaient le sentiment d’assister à quelque chose de nouveau, presque de fondateur pour le metal français.

Episode 2 : Medecine Cake enfonce le clou

Un an plus tard, Pleymo revient avec Episode 2 : Medecine Cake et enfonce clairement le clou. L’évolution est immédiate. Le son devient plus massif, la production plus aboutie et surtout la double pédale s’impose avec beaucoup plus d’intensité. L’album gagne en brutalité tout en conservant cette identité hybride entre metal et influences urbaines.

Le groupe change aussi de dimension en signant chez Epic Records et en s’ouvrant à l’international, avec des concerts en Europe et même au Japon. Pleymo est alors à son apogée, capable de remplir les salles et de fédérer un public toujours plus large.

À cette époque, l’ambiance dans les concerts était réellement bon enfant. Il y avait une énergie collective, une forme de lâcher-prise qui caractérisait parfaitement la culture néo-metal. Je me souviens avec nostalgie de ces soirées où l’on se marrait, où tout le monde participait, parfois avec quelques excès, mais sans jamais perdre cet esprit de partage. Cette scène reflétait une génération qui avait besoin de s’exprimer autrement, de bouger, de se retrouver autour d’une musique qui parlait autant au corps qu’à l’esprit.

Rock et Alphabet Prison : le changement de paradigme

En 2003, Pleymo opère un virage qui ne laisse personne indifférent avec l’album Rock. C’est probablement à ce moment-là que j’ai commencé à décrocher de cette scène. Le mouvement néo-metal, qui reposait sur une certaine rugosité et une liberté de ton, se tournait progressivement vers quelque chose de plus accessible.

Le titre Rock affichait clairement cette nouvelle direction avec une production plus propre, des structures plus lisibles et une volonté évidente de toucher un public plus large. L’album a d’ailleurs permis au groupe de gagner en visibilité avec des passages radio, télé et même une nomination aux Victoires de la musique, preuve que ce repositionnement fonctionnait.

De mon côté, mes influences évoluaient vers des styles plus extrêmes comme le metalcore ou le deathcore, ce qui rendait ce changement encore plus marqué. Là où Pleymo proposait désormais une musique plus « radiodiffusable », je cherchais quelque chose de plus brut, de plus intense.

L’album Alphabet Prison sorti en 2006 a confirmé ce ressenti avec une approche encore différente, mélangeant des morceaux plus calmes et d’autres plus agressifs. Mais au fond, c’est quelque chose de naturel. Les groupes évoluent, les auditeurs aussi, et il est logique que certaines trajectoires ne se croisent plus au même moment.

Revenir à Pleymo en 2026 ?

Depuis quelques mois, il m’arrive de replonger dans la discographie de Pleymo, souvent par pure nostalgie. Il y a quelque chose de particulier dans ces albums qui me ramène immédiatement à une époque précise, à une ambiance, à des souvenirs très concrets.

En réécoutant Keçkispasse? ou Episode 2 : Medecine Cake, je retrouve cette énergie brute et cette spontanéité qui faisaient toute la force du groupe. Mais j’ai aussi tendu l’oreille vers Rock et Alphabet Prison, avec un regard différent, peut-être plus apaisé, moins dans le jugement qu’à l’époque.

Avec le recul, ces albums proposent tout de même quelque chose d’intéressant, même si je trouve que l’ensemble a pris un coup de vieux. Certaines sonorités, certains choix de production ou de composition sont très marqués par leur époque.

Et c’est sans doute ce qui rend difficile aujourd’hui d’expliquer à une jeune génération pourquoi cette musique était aussi marquante. Le contexte a changé, les références aussi, et le néo-metal des années 2000 ne se vit plus de la même manière. Pourtant, il reste une sincérité et une identité qui continuent de résonner, même des années plus tard.

Un retour annoncé

Ces dernières semaines, Mark Maggiori a confirmé que Pleymo travaillait sur un retour avec de nouveaux morceaux. L’annonce ne repose pas sur une simple opération nostalgique mais sur une réelle envie de recréer quelque chose ensemble, après des années passées sur des projets personnels.

Le groupe, actif depuis 1997 avec plusieurs périodes de pause, s’inscrit désormais dans une nouvelle phase de son histoire avec la préparation d’un nouvel album. Cette perspective a immédiatement réveillé l’intérêt d’une génération qui a grandi avec leurs disques.

Forcément, difficile de ne pas être hypé face à cette annonce. Mais en même temps, on peut légitimement se demander à quoi va ressembler ce retour. Les membres ont évolué, que ce soit techniquement ou dans leur approche artistique, et le contexte musical n’a plus rien à voir avec celui des années 2000.

J’imagine mal un album comme Keçkispasse? ou Rock créer le même impact aujourd’hui. Pourtant, c’est justement ce décalage qui rend la démarche intéressante. Voir ce que Pleymo peut proposer en 2026, dans une époque moins insouciante et plus fragmentée, reste une vraie source de curiosité.

Un héritage toujours présent

Pleymo a clairement marqué son époque en participant activement à l’essor du néo-metal en France et en fédérant toute une génération autour d’une scène aussi énergique que sincère. Leur parcours, entre succès, évolution et mise en pause, reflète les transformations naturelles d’un groupe qui a su suivre son propre chemin sans rester figé. Aujourd’hui, l’annonce de leur retour ravive forcément l’intérêt du public nostalgique, mais pose aussi une vraie question. Reste à savoir si la génération Z sera en phase avec ce que le néo-metal avait à offrir, ou si ce retour parlera avant tout à ceux qui l’ont vécu au moment où tout a commencé.