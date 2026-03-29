Projet Dernière Chance : une amitié aussi solide que la roche dans l’espace

Sorti le 18 mars 2026, Projet Dernière Chance (Project Hail Mary) est réalisé par Phil Lord et Christopher Miller, avec un scénario signé Drew Goddard. Le film adapte le roman à succès Project Hail Mary d’Andy Weir, déjà connu pour Seul sur Mars, et s’inscrit dans une veine de science-fiction mêlant rigueur scientifique et narration accessible. Dès sa conception, le projet s’appuie sur une équipe expérimentée, capable de traduire à l’écran un récit complexe tout en conservant sa dimension humaine et spectaculaire.

Un réveil dans le vide, une mission impossible

Le film s’ouvre sur une situation aussi intrigante qu’angoissante : Ryland Grace se réveille seul à bord d’un vaisseau spatial, sans souvenir de son identité ni de sa mission. Très vite, il comprend qu’il est le dernier survivant d’un équipage envoyé loin de la Terre, dans le système de Tau Ceti. À mesure que sa mémoire revient, le spectateur découvre avec lui l’ampleur de la catastrophe qui menace l’humanité : une entité microscopique, baptisée Astrophage, est en train de priver le Soleil de son énergie, condamnant la Terre à un refroidissement irréversible.

La narration alterne entre présent et flashbacks pour reconstituer les étapes ayant conduit à cette mission désespérée. Ancien professeur de sciences devenu malgré lui candidat au sacrifice, Grace incarne un héros malgré lui, pris dans un engrenage scientifique et politique qui le dépasse. Mais le récit prend une tournure inattendue avec l’apparition de Rocky, un extraterrestre issu d’une civilisation également menacée. Leur rencontre transforme peu à peu cette quête de survie en une aventure profondément humaine, centrée sur la coopération, la compréhension mutuelle et le dépassement de soi.

Un casting centré sur la performance et l’alchimie

Au cœur du film, Ryan Gosling incarne Ryland Grace, un scientifique propulsé malgré lui dans une mission de sauvetage interstellaire. L’acteur porte littéralement le récit sur ses épaules, alternant entre vulnérabilité, humour et tension, dans un rôle qui repose en grande partie sur sa capacité à maintenir l’attention en solitaire. Son interprétation donne une dimension profondément humaine à un personnage qui aurait pu rester purement fonctionnel dans un récit aussi scientifique.

Face à lui, Sandra Hüller interprète Eva Stratt, figure autoritaire et déterminée à orchestrer la réponse mondiale face à la crise. Le reste de la distribution, incluant Milana Vayntrub, Ken Leung ou encore Lionel Boyce, gravite autour de cette mission aux enjeux colossaux. Mais la véritable singularité du casting repose sur la présence de Rocky, créature extraterrestre interprétée en performance et en voix par James Ortiz. Ce duo improbable entre un humain et un être venu d’ailleurs devient rapidement le cœur émotionnel du film, apportant une dynamique inattendue et souvent touchante.

Phil Lord et Christopher Miller, de la comédie au grand spectacle

Connus pour leur approche inventive et leur sens du rythme, Phil Lord et Christopher Miller se sont d’abord imposés avec des comédies au ton décalé comme Tempête de boulettes géantes ou 21 Jump Street, avant de marquer durablement l’animation avec La Grande Aventure Lego. Leur signature repose sur un mélange d’humour, de sincérité et de narration dynamique, souvent porté par des personnages attachants et une mise en scène inventive.

Avec Projet Dernière Chance, le duo s’attaque à un projet d’une toute autre ampleur, mêlant science-fiction ambitieuse et émotion. S’ils conservent leur sens du divertissement, ils adoptent ici une approche plus spectaculaire et parfois plus classique, proche du grand blockbuster spatial. Cette évolution témoigne d’une volonté d’élargir leur registre, tout en conservant ce qui fait leur force : une capacité à rendre accessibles des concepts complexes grâce à des personnages profondément humains.

Des faiblesses entre rythme et simplification

Malgré ses ambitions, Projet Dernière Chance n’échappe pas à certains déséquilibres, notamment dans son rythme. Avec une durée de plus de deux heures et demie, le film souffre parfois de longueurs, en particulier dans ses phases explicatives. La volonté de rendre accessibles des concepts scientifiques complexes conduit à des passages très didactiques, qui peuvent casser la tension dramatique et donner l’impression d’un récit qui s’étire plus que nécessaire.

Par ailleurs, le film tend à simplifier certains enjeux pour privilégier l’émotion et le spectacle. Cette orientation, efficace pour un large public, peut frustrer les spectateurs en quête d’une science-fiction plus exigeante ou plus rigoureuse. L’équilibre entre humour, émotion et crédibilité scientifique n’est pas toujours maîtrisé, ce qui donne parfois au film un ton hésitant, oscillant entre drame spatial et divertissement grand public.

Une aventure humaine portée par l’émotion et le spectacle

L’un des grands atouts de Projet Dernière Chance réside dans sa capacité à rendre la science accessible sans jamais perdre de vue l’humain. Le film parvient à transformer des concepts complexes en enjeux concrets, compréhensibles et engageants, tout en maintenant une tension narrative efficace. Cette approche permet au spectateur de s’impliquer pleinement dans la mission, sans se sentir exclu par la technicité du propos.

Mais c’est surtout la relation entre Ryland Grace et Rocky qui donne au film toute sa force. Leur amitié improbable, construite malgré les barrières biologiques et culturelles, apporte une dimension émotionnelle sincère et inattendue. Soutenue par des effets visuels impressionnants et une mise en scène immersive, cette alliance entre spectacle et sensibilité fait du film une expérience à la fois divertissante et touchante.

Un blockbuster spatial imparfait mais profondément attachant

Projet Dernière Chance s’impose comme une œuvre ambitieuse qui réussit à conjuguer science-fiction, émotion et divertissement grand public. Porté par une performance solide de Ryan Gosling et une idée centrale forte, le film séduit par son humanisme et sa capacité à rendre accessible un récit pourtant complexe. Malgré quelques longueurs et un équilibre parfois fragile entre rigueur scientifique et tonalité plus légère, il parvient à captiver grâce à son duo central et à son message résolument optimiste. Une expérience spectaculaire et sensible qui, sans être irréprochable, laisse une impression durable.

Points positifs Interprétation solide et nuancée de Ryan Gosling

Relation touchante et originale entre Grace et Rocky

Concept scientifique ambitieux rendu accessible

Équilibre global entre spectacle et émotion

Effets visuels immersifs et convaincants

Mise en scène efficace et dynamique Points négatifs Rythme inégal avec des longueurs notables

Passages explicatifs trop didactiques

Simplification de certains enjeux scientifiques

Ton parfois hésitant entre drame et divertissement

Durée excessive qui dilue la tension Avis et verdict Projet Dernière Chance est une adaptation ambitieuse du roman d’Andy Weir qui mêle science-fiction rigoureuse et émotion accessible. Le film suit Ryland Grace, un scientifique amnésique chargé de sauver l’humanité, dont la mission prend une dimension inattendue grâce à sa rencontre avec un extraterrestre. Porté par Ryan Gosling et une réalisation efficace, le long-métrage séduit par son humanisme et son duo central, malgré un rythme inégal et une tendance à simplifier ses concepts. Spectaculaire et touchant, il reste une œuvre imparfaite mais engageante. 80%