Auto Shader Compilation et Advanced Shader Delivery : vers la fin des saccades sur les jeux PC ?

Les joueurs PC font régulièrement face à des temps de chargement longs et à des saccades imprévisibles liées à la compilation des shaders dans les jeux vidéo. Ce problème technique, souvent mal compris, impacte directement le confort de jeu, même sur des configurations puissantes. Dans le gaming moderne, deux technologies récentes tentent d’y répondre avec des approches différentes mais complémentaires : l’Auto Shader Compilation de NVIDIA et l’Advanced Shader Delivery de Microsoft.

NVIDIA Auto Shader Compilation

L’Auto Shader Compilation est une fonctionnalité introduite par NVIDIA pour anticiper la compilation des shaders en dehors des sessions de jeu. L’objectif est simple : éviter que ces calculs ne se produisent en temps réel, ce qui provoque des ralentissements visibles. Cette technologie s’appuie sur les pilotes graphiques et s’active après leur mise à jour.

Concrètement, le système reconstruit les shaders des jeux DirectX 12 lorsque le PC est inactif ou lorsque le joueur lance manuellement l’opération. Cela permet de préparer à l’avance une partie du travail nécessaire au rendu graphique. En conséquence, les phases de jeu deviennent plus stables et les micro-freezes sont réduits.

Cette approche reste cependant locale et dépend du matériel du joueur. Elle nécessite un espace de stockage dédié pour le cache de shaders et ne supprime pas totalement la compilation initiale lors du premier lancement d’un jeu. Elle agit surtout comme une optimisation progressive qui améliore l’expérience après installation ou mise à jour.

Microsoft Advanced Shader Delivery

L’Advanced Shader Delivery adopte une logique différente en déplaçant la compilation des shaders vers le cloud, une évolution importante pour le gaming. Au lieu de laisser le PC gérer cette étape, Microsoft propose de distribuer des shaders déjà précompilés et optimisés pour des configurations matérielles spécifiques. Le joueur télécharge alors directement ces fichiers prêts à l’emploi.

Cette méthode permet de réduire fortement les temps de compilation et d’éliminer une grande partie des saccades en jeu. Elle repose sur une infrastructure capable d’anticiper les besoins en fonction du matériel et des jeux utilisés. Le système s’intègre dans l’écosystème DirectX et vise une adoption large par les développeurs.

Pour gérer la complexité des shaders modernes, Microsoft utilise une approche modulaire qui découpe les programmes en blocs. Certaines parties sont précompilées et communes, tandis que d’autres sont assemblées dynamiquement. Cela permet de limiter le poids des données téléchargées tout en conservant de la flexibilité.

Ce que cela change pour les joueurs

Ces deux technologies apportent une amélioration directe sur des points très concrets de l’expérience des joueurs PC dans les jeux vidéo. Les temps de chargement au lancement d’un jeu peuvent être réduits, ce qui rend l’accès plus rapide et plus fluide. Cela limite aussi les situations où le joueur doit attendre sans comprendre ce que fait réellement le jeu.

La réduction des saccades en jeu est un autre bénéfice important. Dans les titres modernes, notamment en monde ouvert, les compilations à la volée peuvent provoquer des ralentissements visibles dans de nombreux jeux vidéo. En anticipant ou en externalisant cette étape, les images deviennent plus stables et la fluidité globale s’améliore.

Il reste toutefois des différences notables entre les deux approches. La solution de NVIDIA fonctionne immédiatement mais dépend du stockage local et des mises à jour de pilotes. Celle de Microsoft est plus ambitieuse mais nécessite un écosystème complet et une adoption large pour donner tout son potentiel.

Une gestion améliorée des shaders sur PC

L’Auto Shader Compilation et l’Advanced Shader Delivery s’attaquent au même problème avec des stratégies différentes, l’une locale et progressive, l’autre centralisée et anticipée, ce qui ouvre la voie à une amélioration tangible de la fluidité et des temps de chargement pour les joueurs PC dans le gaming, même si leur efficacité dépendra de leur adoption et des contraintes techniques propres à chaque approche.

Sources : NVIDIA App Update Adds DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation, Intelligently Balancing Frame Rates, Image Quality & Responsiveness | Introducing Advanced Shader Delivery