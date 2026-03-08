Quelles sont les meilleures alternatives à VRChat ?

Plusieurs plateformes sociales en réalité virtuelle proposent aujourd’hui des expériences similaires à celles de VRChat. Ces mondes virtuels permettent aux utilisateurs de se rencontrer sous forme d’avatars, d’explorer des environnements immersifs et de participer à des activités sociales en ligne. Certaines mettent l’accent sur la création de contenus par la communauté, tandis que d’autres privilégient les événements, les jeux ou les interactions sociales.

Horizon Worlds : la plateforme sociale grand public

Horizon Worlds est une plateforme sociale en réalité virtuelle développée par Meta, qui permet aux utilisateurs de se retrouver dans des mondes virtuels partagés pour discuter, jouer et participer à différentes activités. Accessible principalement via les casques Meta Quest, un navigateur ou un smartphone, la plateforme fonctionne comme un métavers grand public où chacun peut explorer des espaces interactifs, assister à des événements ou rejoindre des expériences créées par d’autres joueurs. Les utilisateurs interagissent à travers des avatars personnalisés et peuvent collaborer dans des environnements immersifs conçus pour favoriser les interactions sociales et les activités collectives.

La particularité de Horizon Worlds réside dans son intégration étroite avec l’écosystème Meta, les casques VR Meta Quest et dans ses outils de création relativement accessibles. Les créateurs peuvent concevoir leurs propres mondes et définir les règles d’interaction grâce à des systèmes de scripts simples, ce qui permet de créer des mini-jeux, des expériences sociales ou des événements virtuels. La plateforme explore également la monétisation avec une économie virtuelle et la vente d’objets numériques, afin de soutenir la création de contenu par la communauté.

Resonite : une plateforme orientée créativité

Resonite est une plateforme de réalité virtuelle sociale centrée sur la création collaborative et la construction d’expériences en temps réel. Les utilisateurs peuvent y explorer des mondes virtuels, discuter avec d’autres personnes et utiliser des avatars entièrement personnalisables. Disponible en VR et en mode desktop sur PC, la plateforme permet aussi d’importer différents types de contenus comme des modèles 3D, des images, des vidéos ou de la musique directement dans les mondes visités. Elle dispose également d’un système d’inventaire cloud permettant de conserver ses créations et de les utiliser dans n’importe quelle session.

La particularité de Resonite est d’être conçu comme un véritable environnement de création plutôt qu’un simple espace social. La plupart des objets et des éléments présents dans un monde peuvent être modifiés ou remixés directement en jeu, souvent de manière collaborative avec d’autres utilisateurs. La plateforme intègre également un langage de programmation visuel appelé Protoflux, qui permet de concevoir des interactions complexes, des outils ou même des jeux complets au sein de l’univers virtuel, transformant Resonite en un mélange de réseau social VR et de moteur de création interactif.

ChilloutVR : un acteur discret, mais intéressant

ChilloutVR est une plateforme sociale en réalité virtuelle de type sandbox dans laquelle les utilisateurs peuvent se rencontrer, discuter et explorer des mondes créés par la communauté. Jouable avec ou sans casque VR, elle propose un métavers multijoueur où les joueurs peuvent utiliser leurs propres avatars, se déplacer librement dans différents environnements et participer à des activités sociales avec des amis ou d’autres utilisateurs. La plateforme met l’accent sur la liberté de création et l’exploration d’espaces virtuels variés conçus par les membres de la communauté.

ChilloutVR se distingue notamment par ses fonctionnalités d’interaction avancées, comme le suivi du corps complet, le suivi des yeux et la synchronisation labiale pour rendre les interactions plus immersives. Les créateurs disposent également d’un kit de création de contenu permettant de développer et partager des avatars, des objets ou des mondes personnalisés. Cette orientation vers les créateurs et la personnalisation en fait une alternative à VRChat appréciée par les utilisateurs qui souhaitent construire et expérimenter librement dans un univers social en VR.

Banter : une plateforme sociale VR accessible

Banter est une plateforme sociale en réalité virtuelle développée par SideQuest, connue à l’origine pour son écosystème d’applications dédiées aux casques Meta Quest. Ce monde virtuel permet aux utilisateurs de se retrouver sous forme d’avatars dans des environnements interactifs, de discuter avec d’autres personnes et d’explorer différents espaces créés par la communauté. Banter est accessible aussi bien sur casque VR que depuis un navigateur web, ce qui permet de rejoindre facilement des sessions sociales sans nécessairement posséder d’équipement de réalité virtuelle.

La plateforme se distingue notamment par son approche ouverte et accessible. Les créateurs peuvent concevoir des mondes personnalisés en utilisant des outils basés sur des technologies web comme WebXR, ce qui facilite la création d’expériences interactives et leur partage avec d’autres utilisateurs. Banter propose également des événements communautaires, des espaces sociaux et des activités collaboratives, ce qui en fait une alternative intéressante à VRChat pour ceux qui recherchent une expérience sociale en VR plus légère et facilement accessible.

Les plateformes sociales en réalité virtuelle comme celles présentées illustrent l’évolution progressive des mondes virtuels vers ce que l’on appelle souvent le métaverse. En combinant interactions sociales, création de contenu et expériences immersives, elles permettent aux utilisateurs de se rencontrer, de collaborer et de partager des activités dans des univers numériques persistants. Même si le concept de métaverse reste encore en construction, ces plateformes en représentent déjà certaines des formes les plus concrètes aujourd’hui.