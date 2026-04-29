Query fan out : le GEO c’est du flan, une vraie stratégie SEO plutôt ?

Le GEO c’est du SEO avec une moustache. Derrière ce terme qui semble nouveau, on retrouve en réalité des mécanismes déjà connus du référencement, simplement adaptés au fonctionnement des moteurs basés sur l’intelligence artificielle. Les discours marketing peuvent donner l’impression d’une rupture totale, mais dans les faits, les fondamentaux restent proches de ceux du SEO classique. Ce qui change, c’est surtout la manière dont les moteurs explorent et combinent les informations.

Query fan out : comment les IA construisent leurs recherches ?

Les chatbots comme Claude, Gemini ou ChatGPT ne se contentent pas de répondre directement à une question. Ils réalisent des recherches sur des moteurs de recherche classiques pour construire leurs réponses. Contrairement à un utilisateur qui tape une seule requête, ces systèmes vont en générer plusieurs afin de couvrir différents angles d’un même sujet. Cette approche leur permet d’obtenir une vision plus large et plus fiable.

Par exemple, si un utilisateur cherche le meilleur téléviseur du moment, le chatbot peut lancer plusieurs recherches comme « top 10 téléviseurs 2026 », « comparatif téléviseurs 2026 » ou « meilleurs téléviseurs 2026 ». Ce mécanisme s’appelle le query fan out. Il permet à l’intelligence artificielle de croiser plusieurs sources et d’en extraire une synthèse cohérente.

Identifier les requêtes générées par les IA

Ce fonctionnement change la manière de penser une stratégie SEO. Il ne s’agit plus seulement de viser une requête principale, mais de comprendre toutes les variantes utilisées par les systèmes. Certaines interfaces (mode « thinking », par exemple) permettent d’observer en temps réel les recherches effectuées par les chatbots, ce qui donne un aperçu direct de leur logique.

Il est aussi possible de demander à un chatbot de lister les requêtes qu’il a utilisé pour produire une réponse. Même si ce n’est pas toujours parfaitement fiable, cela donne des indications précieuses sur les intentions couvertes. Cette démarche permet d’anticiper les différentes entrées possibles et d’adapter son contenu en conséquence.

Autorité et présence : le rôle des sources externes

Un comportement récurrent apparaît dans les résultats observés. Les modèles vont d’abord chercher des informations auprès de marques ou de médias bien identifiés. Ces sources sont considérées comme plus fiables et servent de base pour construire une première réponse.

Ensuite, les systèmes affinent leurs résultats avec des requêtes supplémentaires, souvent appelées grounding queries. Ces recherches permettent de vérifier les informations et d’approfondir certains points. Pour être visible dans ce processus, il est essentiel que votre site soit mentionné sur de nombreux supports. Cela revient à travailler l’autorité globale et la crédibilité de votre présence en ligne. Bref, faire le job en SEO.

GEO : effet de mode ou vraie évolution ?

Le Generative Engine Optimization promet d’améliorer la visibilité dans les moteurs basés sur l’intelligence artificielle. Pourtant, les retours de terrain montrent que certaines techniques populaires ne produisent pas toujours les résultats attendus. Ajouter des FAQ ou allonger les contenus ne garantit pas une meilleure visibilité.

La raison est simple. Les modèles ne se basent pas sur une seule page, mais sur plusieurs sources issues de leurs recherches. Cela limite l’impact d’une optimisation isolée. Une stratégie efficace doit donc s’appuyer sur un ensemble cohérent de contenus et de signaux externes.

Les modèles ne reposent pas uniquement sur leurs données d’entraînement. Ils effectuent des recherches en ligne pour produire des réponses actualisées. À partir de ces résultats, ils synthétisent les informations et citent parfois les sources utilisées, ce qui rapproche leur fonctionnement de celui d’un moteur de recherche enrichi.

Les pages qui obtiennent le plus de visibilité sont souvent des pages produits ou des landing pages. Ces contenus répondent directement à une intention forte et apportent une solution claire. À l’inverse, les contenus purement informatifs sont moins mis en avant car ils ne répondent pas toujours à un besoin immédiat.

Une logique SEO élargie

En identifiant les query fan out et en créant des contenus orientés solutions, il devient possible de mieux se positionner dans les réponses des intelligences artificielles. Le principe reste proche du SEO classique, mais avec une approche plus large. Il ne s’agit plus de répondre à une seule requête, mais à un ensemble d’intentions liées, ce qui demande une vision plus globale du contenu et de la présence en ligne.