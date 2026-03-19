Comment se prémunir des attaques NSEO ?

Je subis actuellement une attaque de NSEO. Autant le dire clairement, c’est une perte de temps pour l’attaquant. Mon blog n’est pas un business critique et je ne cours pas après les statistiques ni les conversions. J’écris avant tout pour le plaisir, pour partager des idées et des coups de cœurs. Pourtant, cette situation reste intéressante à analyser car elle met en lumière une pratique encore bien réelle dans le secteur du référencement, le Negative SEO. Derrière cette attaque se cache une tentative de nuire à la perception de mon site par les moteurs de recherche en manipulant artificiellement des signaux externes.

C’est quoi le Negative SEO ?

Le Negative SEO ou NSEO, consiste à dégrader volontairement le référencement d’un site web en utilisant des techniques abusives. L’une des méthodes les plus courantes repose sur la création massive de backlinks toxiques.

Ces liens proviennent généralement de sites associés à des thématiques borderlines comme le casino, la pornographie, les contenus douteux ou encore des plateformes de spam. L’objectif est simple, associer artificiellement votre site à un univers jugé peu qualitatif ou suspect par les moteurs de recherche.

Mais cela ne s’arrête pas là. Certaines attaques peuvent injecter votre URL dans des réseaux de spam ou intégrée dans des pages générées automatiquement. Le but est de créer un signal négatif suffisamment fort pour perturber les algorithmes et faire croire que votre site a changé de thématique ou qu’il participe à des pratiques douteuses.

Comment se prémunir du NSEO ?

La première étape pour se protéger est la surveillance. Il est essentiel de garder un œil régulier sur votre profil de backlinks. Des outils comme Google Search Console permettent déjà d’identifier les domaines qui pointent vers votre site. Pour aller plus loin, des solutions comme Semrush ou Ahrefs offrent une analyse plus fine, notamment sur la qualité des liens, leur provenance et leur évolution dans le temps.

Dès que vous identifiez des backlinks suspects ou clairement malveillants, il faut agir rapidement. Google met à disposition un outil spécifique appelé outil de désaveu de liens. Le principe est simple, vous créez un fichier texte dans lequel vous listez les domaines ou URLs que vous souhaitez ignorer, comme expliqué dans la documentation de Google. Ensuite, vous soumettez ce fichier via l’outil. Cela indique à Google que vous ne souhaitez pas être associé à ces liens. Bien utilisé, ce mécanisme permet de limiter l’impact des attaques de NSEO.

Dénoncer les mauvaises pratiques auprès des registars

Si vous souhaitez aller encore plus loin dans la protection de votre site, il est possible d’agir directement à la source du problème. Lorsqu’un domaine malveillant est identifié, vous pouvez effectuer une recherche WHOIS afin de connaître son registrar, c’est à dire le fournisseur auprès duquel le nom de domaine a été acheté. Cette information est publique dans la majorité des cas même si certaines données peuvent être masquées.

Une fois le registrar identifié, vous pouvez signaler le domaine via leur formulaire d’abus. La plupart des plateformes de gestion de noms de domaine disposent d’un canal dédié pour ce type de signalement. En expliquant clairement que le domaine est utilisé dans une campagne de Negative SEO, vous augmentez les chances qu’il soit suspendu ou désactivé. Dans la pratique, beaucoup de ces sites sont automatisés et ne respectent pas les conditions d’utilisation des registrars, ce qui facilite leur suppression.

Pourquoi subit on du NSEO ?

Les raisons derrière une attaque de NSEO sont souvent assez simples et rarement glorieuses. Cela peut être une réaction à une opinion qui dérange, un contenu qui ne plaît pas ou tout simplement un concurrent paresseux qui préfère tenter de faire tomber les autres plutôt que d’améliorer son propre site. Dans certains cas, il s’agit même de personnes sans réel objectif stratégique, juste animées par une volonté de nuire.

Comment fonctionne le Negative SEO ?

D’un point de vue technique, le NSEO repose sur des mécanismes relativement accessibles. Il existe aujourd’hui de nombreuses plateformes permettant d’acheter des backlinks. Certains forums spécialisés orientées black hat peuvent aussi proposer des offres. En quelques clics, il est possible de faire pointer des centaines voire des milliers de liens vers un site cible.

L’attaque devient particulièrement problématique lorsque ces liens proviennent de thématiques toxiques. Par exemple, des articles sponsorisés publiés sur des sites liés au casino ou au contenu adulte peuvent être utilisés pour rethématiser artificiellement un site. D’autres méthodes incluent l’achat massif de liens à très bas coût souvent générés automatiquement via des réseaux privés de blogs (PBN) ou des forums.

Cependant, il faut relativiser l’efficacité de ces pratiques. Les moteurs de recherche sont aujourd’hui bien plus intelligents qu’avant. Ils ignorent une grande partie des liens de mauvaise qualité et sont capables de détecter des schémas artificiels. Cela dit, dans certains cas notamment sur des sites récents ou peu solides, ces attaques peuvent encore avoir un impact. C’est pourquoi il est important de rester vigilant.

S’armer contre le NSEO

Le Negative SEO reste une réalité même si son efficacité a diminué avec le temps. La meilleure défense repose sur la vigilance, surveiller régulièrement ses backlinks, désavouer les liens toxiques et signaler les abus lorsque c’est possible. Ce type d’attaque rappelle une chose essentielle, le SEO ne se limite pas à l’optimisation, il implique aussi de protéger son site contre des pratiques malveillantes.