FAQ et données structurées : quel est l’impact réel sur le SEO ?

Les FAQ avec données structurées ont longtemps été perçues comme un levier simple pour améliorer la visibilité dans les résultats de recherche. Pendant plusieurs années, ajouter du balisage FAQPage permettait d’obtenir des résultats enrichis visibles directement dans Google, avec plusieurs questions et réponses affichées sous un résultat. Cela augmentait mécaniquement l’espace occupé dans les SERP et améliorait souvent le taux de clic. Pourtant, cette réalité a profondément changé en août 2023. Aujourd’hui, il est essentiel de comprendre ce qui fonctionnait avant, ce qui a évolué, et surtout comment utiliser intelligemment les FAQ schema dans une stratégie SEO moderne.

Pourquoi les FAQ schema ont longtemps aidé le SEO ?

Avant 2023, les données structurées FAQ faisaient partie des optimisations techniques les plus utilisées en SEO. Leur principal intérêt reposait sur les résultats enrichis. Lorsqu’un site implémentait correctement un balisage FAQPage, Google pouvait afficher plusieurs questions et réponses directement dans les SERP.

Cela offrait plusieurs avantages. D’abord, une visibilité accrue grâce à un affichage plus volumineux. Ensuite, une amélioration du taux de clic puisque les utilisateurs trouvaient déjà des éléments de réponse. Enfin, une meilleure compréhension du contenu par Google grâce à la structuration des informations.

Cette pratique s’est donc largement démocratisée. De nombreux sites ont commencé à ajouter des FAQ sur presque toutes leurs pages, y compris des pages commerciales ou transactionnelles. L’objectif était clair : maximiser la présence dans les résultats de recherche.

Une mise à jour majeure de Google en 2023

En août 2023, Google a profondément modifié la manière dont les résultats enrichis FAQ sont affichés. Désormais, ces résultats sont fortement limités et ne concernent quasiment plus que des sites considérés comme faisant autorité, notamment dans les domaines gouvernementaux et de la santé.

Concrètement, cela signifie que pour la majorité des sites, les FAQ schema n’entraînent plus d’affichage enrichi dans les SERP. Google a précisé que ces données structurées peuvent rester en place, mais qu’elles n’auront généralement plus d’effet visible.

Cette évolution marque une rupture importante. Une technique autrefois efficace pour gagner en visibilité n’apporte plus les mêmes bénéfices. Il ne s’agit pas d’une pénalité, mais d’une perte d’opportunité.

L’étude de cas SearchPilot : un impact désormais neutre

Une étude menée par SearchPilot apporte un éclairage intéressant sur la situation actuelle. Le test consistait à retirer les données structurées FAQ sur des pages de listing produits d’un site e-commerce afin d’observer l’impact sur le trafic organique.

Les résultats sont clairs : la suppression du balisage FAQ n’a eu aucun impact statistiquement significatif sur le trafic SEO.

Ce constat est cohérent avec les changements opérés par Google. Puisque les résultats enrichis FAQ ne sont plus affichés dans la majorité des cas, leur présence ou leur absence n’influence plus directement la performance dans les SERP.

L’étude rappelle également un point important. Le balisage FAQ était auparavant utile car il améliorait la visibilité et l’engagement. Mais une fois cet avantage supprimé, il devient neutre en termes de performance.

Cela ne signifie pas qu’il devient inutile dans tous les cas. Cela signifie simplement qu’il ne constitue plus un levier SEO direct comme auparavant.

FAQ schema aujourd’hui : ce qu’il faut vraiment comprendre

Aujourd’hui, les FAQ schema doivent être considérées comme un outil contextuel et non comme une optimisation systématique. Leur rôle a évolué et leur utilisation doit être beaucoup plus ciblée.

Il est important de distinguer deux éléments. D’un côté, le contenu FAQ lui-même. De l’autre, le balisage structuré associé.

Le contenu FAQ reste extrêmement pertinent. Répondre aux questions des utilisateurs permet de couvrir des intentions de recherche, d’améliorer l’expérience utilisateur et de renforcer la pertinence sémantique d’une page.

En revanche, le balisage FAQPage n’apporte plus automatiquement de bénéfice SEO. Son utilité dépend désormais du type de page et du respect des recommandations de Google.

Où utiliser les FAQ schema aujourd’hui ?

Les FAQ schema doivent être utilisés uniquement dans des contextes bien précis. La principale règle consiste à les réserver aux pages entièrement dédiées aux questions et réponses.

Les pages FAQ complètes restent le meilleur cas d’usage. Il s’agit de pages construites autour d’un ensemble cohérent de questions sur un sujet précis. Dans ce cas, le balisage FAQPage est pertinent car il correspond à l’intention de la page.

Les bases de connaissances ou les centres d’aide peuvent également utiliser ce type de balisage. Lorsque les contenus sont structurés sous forme de questions avec une réponse unique et claire, cela correspond aux critères attendus.

En revanche, les pages marketing, produits ou catégories ne doivent généralement pas utiliser ce balisage. Même si elles contiennent des sections FAQ, ces pages ne sont pas conçues uniquement pour répondre à des questions. Appliquer un FAQ schema dans ce contexte peut aller à l’encontre des recommandations.

Où ne pas utiliser les FAQ schema ?

L’un des changements majeurs introduits après 2023 concerne les abus liés aux données structurées. Google insiste désormais sur un point : les FAQ schema ne doivent pas être utilisés à des fins promotionnelles.

Les pages commerciales qui ajoutent des FAQ uniquement pour améliorer leur visibilité doivent éviter d’utiliser le balisage structuré. Cela inclut les landing pages, les pages produits ou les pages de services.

Dans ces cas, il reste pertinent d’intégrer une section FAQ pour répondre aux objections ou aux questions des utilisateurs. Mais cette section doit rester du contenu classique, sans balisage FAQPage.

Cette distinction est essentielle. Le contenu FAQ est utile pour l’utilisateur et pour le SEO. Le balisage, lui, doit être réservé à des cas spécifiques.

Comment bien utiliser les FAQ schema ?

Lorsqu’ils sont utilisés, les FAQ schema doivent respecter certaines bonnes pratiques. La première consiste à proposer des questions réelles, basées sur les besoins des utilisateurs.

Chaque question doit avoir une réponse unique, claire et complète. Il ne doit pas s’agir de contenu généré ou d’avis multiples. Le format doit être informatif et non promotionnel.

La structure doit être visible pour l’utilisateur. Les questions et réponses doivent apparaître clairement sur la page, et non uniquement dans le code.

Enfin, le balisage doit être techniquement propre. L’utilisation du format JSON-LD est généralement recommandée car elle est plus simple à maintenir que le microdata.

FAQ et SEO : un levier indirect

Même si le balisage FAQ n’a plus d’impact direct sur les résultats enrichis, le format FAQ reste un levier SEO indirect important. Il permet de couvrir des requêtes longues et spécifiques. Il améliore la compréhension du contenu par les moteurs de recherche. Il contribue également à structurer l’information de manière claire.

Dans un contexte où les moteurs de recherche et les systèmes d’IA s’appuient de plus en plus sur des contenus structurés et factuels, les FAQ conservent une réelle valeur. La différence aujourd’hui est que cette valeur repose sur le contenu lui-même, et non sur le balisage.

Faut-il supprimer les FAQ schema existants ?

La question se pose naturellement. Si les FAQ schema n’apportent plus de bénéfices visibles, faut-il les supprimer ? Les données disponibles suggèrent que cela n’a pas d’impact direct sur le trafic.

Cela signifie que leur suppression ou leur conservation dépend davantage de considérations techniques. Certains sites peuvent choisir de les retirer pour simplifier leur code. D’autres peuvent les conserver en prévision d’évolutions futures.

Dans tous les cas, il n’y a pas d’urgence à agir. Google a clairement indiqué que ces données ne causent pas de problème même lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

Le balisage uniquement lorsque nécessaire

Les FAQ avec données structurées ont connu une évolution majeure. Longtemps considérées comme un levier simple pour améliorer le SEO, elles ont perdu une grande partie de leur impact direct après la mise à jour d’août 2023. Les résultats enrichis étant désormais limités, leur utilisation ne garantit plus de gains en visibilité. La clé aujourd’hui est de faire la différence entre contenu et balisage. Les FAQ doivent être utilisées pour améliorer l’expérience et la compréhension du contenu. Le balisage, lui, doit être appliqué avec précision et uniquement lorsque cela correspond réellement à la structure de la page.